Franco Nero maestro in Havana Kyrie

"Ho fatto tutti i ruoli: decine di personaggi. Ma il direttore d'orchestra mi mancava. L'ho inseguito da anni, finalmente ci siamo". Lo dice Franco Nero, in procinto di salire sul podio dell'Orchestra Sinfonica Rossini per interpretare un maestro, Vittorio Tancredi, nel film Havana Kyrie, diretto da Paolo Consorti. In passato l'attore ha rifiutato di interpretare Johann Strauss in una produzione austriaca ("dovevamo girare 14 settimane a Berlino est e a quell'epoca non era facile") e anche Verdi di Renato Castellani ("non ero interessato alla Tv"). Ciak a Pesaro con riprese al Teatro Rossini, a Villa Cattani Stuart e Cafè del Monte in via Baldassini. Poi la produzione internazionale si sposta a Cuba.

"Rossini con la sua musica - sottolinea Nero - sarà sempre presente nel film". Per Pesaro, da poco diventata città Unesco della musica, "è una grande opportunità - dice il sindaco Matteo Ricci -, tanto più nell'anno del 150esimo di Rossini. Vogliamo veicolare Pesaro nel mondo attraverso Rossini".