Aerdorica, decisione Tribunale 25/1

Slitta al 25 gennaio, in attesa che la Commissione Europea decida sulla configurabilità o meno della natura di aiuto di Stato per l'aumento di capitale fino a 20 milioni di euro da parte della Regione, la decisione del Tribunale di Ancona sulla richiesta di fallimento della società di gestione aeroportuale Aerdorica avanzata dal pm Paolo Gubinelli. Nel provvedimento si prende comunque atto degli aspetti positivi del piano di risanamento messo in campo dal nuovo management guidato da Federica Massei e del superamento della paventata situazione d'insolvenza. Tutto però è condizionato alla possibilità per Aerdorica di disporre dell'aumento di capitale deciso dalla Regione e di affrontare così i versamenti e gli impegni di cui si è assunta l'obbligo.

Il collegio di giudici, guidato da Francesca Miconi, ha inoltre chiesto al consulente un'integrazione di perizia sull'impatto che avrebbe l'eventuale restituzione di anticipi qualora anch'essi venissero infine considerati aiuto di Stato.