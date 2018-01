84 mila visitatori per Tiziano a Milano

Oltre 84 mila persone hanno visitato, fino al 7 gennaio, la mostra "Sacra Conversazione" di Tiziano a Palazzo Marino in piazza della Scala a Milano. La Pala Gozzi della Pinacoteca Comunale di Ancona è apprezzatissima da tanti milanesi e turisti. L'esposizione, che resterà aperta fino a domenica 14 gennaio, ha avuto i picchi di maggiore affluenza nei giorni del 4 gennaio e del 26 dicembre raggiungendo rispettivamente i 3.642 e i 3.135 visitatori in un giorno, con lunghe file di pubblico all'esterno del palazzo comunale milanese. Si tratta della decima mostra di Natale a Palazzo Marino, dove in occasione delle festività si espone un solo capolavoro dell'arte italiana, a ingresso gratuito e con visita guidata. Come ad Ancona, la Pala Gozzi può essere ammirata anche sul retro, che ospita alcuni bozzetti, di cui uno tizianesco. La mostra è anche uno strumento di valorizzazione dei territori italiani: ogni opera viene infatti presentata nella sua grande bellezza, e come rappresentante della città di provenienza.