Aggredisce amico figlio e Ps, arrestato

Un 50enne di Ancona è stato arrestato la scorsa notte dagli agenti delle Volanti, dopo che aveva aggredito un amico del figlio, che non lo aveva fatto entrare in casa. Inseguito e poi circondato dai poliziotti, l'uomo li ha minacciati, poi si è scagliato contro di loro, cercando di colpirli a calci e pugni, prima di essere bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per rifiuto di dare le proprie generalità e minacce. Il 50enne era andato a cercare il figlio, di 24 anni, con cui non ci sono buoni rapporti, a casa dell'amico con l'intenzione di un regolamento di conti. Al rifiuto del giovane di farlo entrare, lo ha preso per la testa, sbattendolo contro la porta d'ingresso, minacciandolo e gridando frasi senza senso. Poi è fuggito. Ma è stato raggiunto dai poliziotti mentre si stava allontanando. Domani ci sarà la convalida dell'arresto.