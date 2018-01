Incendiate altre due auto a S. Benedetto

Non si ferma l'ondata di incendi ad automobili che ha colpito San Benedetto del Tronto per tutto il 2017. La notte scorsa altre due vetture sono state danneggiate seriamente dalle fiamme di probabile origine dolosa come nei numerosi casi dello scorso anno. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2:30 per spegnere le fiamme che hanno avvolto una Smart e una Fiat Punto parcheggiate una a fianco all'altra in via Fosse Ardeatine. Sul posto anche polizia e carabinieri.