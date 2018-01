A Ipsia S.Ginesio nuovi macchinari

Consegnate all'Ipsia 'Frau' di San Ginesio le prime macchine a controllo numerico donate dalla fondazione sviluppo Michelin tramite la Confederazione nazionale misericordie. Per il laboratorio di Meccanica, elettronica e automazione, sono in arrivo attrezzature per complessivi 200 mila euro con l'obiettivo di valorizzare il territorio soprattutto dopo la scia sismica. I macchinari, affidati da tecnici Michelin alla presenza de direttore della Fondazione, Massimo Mereta, garantiscono dotazioni di eccellenza per formare personale qualificato per le Pmi del territorio a forte vocazione meccanica. Gratitudine hanno espresso il Comune e il preside Nazzareno Miele: verrà restituita a studenti e docenti la possibilità di riprendere, al massimo del potenziale, le attività di laboratorio che avevano subito un drammatico stop dopo il terremoto del 30 ottobre scorso, quando la vecchia sede dell'Ipsia era stata evacuata per i danni riportati e i macchinari del laboratorio 'Fano' andati persi.