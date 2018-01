Ruba faretti, arrestato da Volanti

Entrato in un centro commerciale di Ancona con al seguito una borsa da computer totalmente schermata con fogli di alluminio e nastro isolante, un 42enne romeno già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti. Era stato notato dagli addetti alla sicurezza mentre si aggirava tra gli scaffali del reparto luci dell'Obi della Baraccola e poi inseriva furtivamente nella borsa dei faretti a led da incasso, ognuno del valore di circa 80 euro. Gli addetti hanno chiamato il 112: i poliziotti hanno fermato l'uomo poco dopo essere uscito dal negozio senza pagare la merce, dato che grazie alla schermatura aveva evitato che entrassero in funzione i sistemi di allarme. Nella borsa sono stati trovati cinque faretti per un valore complessivo di circa 400 euro. Sequestrato anche un coltello a serramanico con cui aveva reciso le placche antitaccheggio.