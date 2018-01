Dipendenti azionisti BM, 10 azioni Banca Marche per una di Ubi

(ANSA) - PESARO, 5 GEN - Un'azione Ubi Banca per 10 azioni della vecchia Banca Marche. È la proposta avanzata in una conferenza stampa-assemblea a Pesaro dagli iscritti all'Unione Nazionale Consumatori e dall'associazione 'Dipendiamo Banca Marche' degli ex dipendenti azionisti costituitisi parte civile nel processo per il crac dell'istituto di credito, poi confluito in Ubi Banca. In vista dell'udienza di lunedì 16 gennaio le due associazioni hanno presentato la proposta dello scambio azioni uno a dieci "consapevoli che la ricerca delle responsabilità del disastro non può esaurirsi con le eventuali condanne" degli ex vertici e revisori. Lo scambio di 10 azioni di Banca Marche con una azione Ubi riconoscerebbe al titolo azzerato di BM un valore di 0,37 euro. Il costo complessivo dell'operazione è "di 150-160 milioni di euro da ricavare con una parte dei cospicui ricavi che la bad bank incasserà dalla vendita dei crediti deteriorati. Serve però una forte volontà politica" ha detto Sandro Forlani di 'Dipendiamo Banca Marche'.