Campagna scuole per donazione organi

(ANSA) - ANCONA, 5 GEN - Partirà a breve la campagna di sensibilizzazione per le donazioni volontarie di sangue, organi, tessuti e midollo osseo rivolta agli studenti delle scuole marchigiane delle classi terze, quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado delle Marche. Un provvedimento della Giunta regionale ha approvato i criteri per l'assegnazione dei fondi nel bilancio di assestamento a favore dell'iniziativa. "La Regione Marche - spiega l'assessore Bravi - sin dal 2011 ha attivato campagne di sensibilizzazione per incentivare la popolazione marchigiana alla cultura della donazione degli organi. Soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado è stato notevole l'interesse degli allievi, tanto che le scuole hanno chiesto di proseguire la campagna. Richiesta che la Giunta ha prontamente accettato vista l'importanza e la delicatezza del tema". Confermato il gruppo di lavoro che organizzerà l'iniziativa e che indicherà l'associazione incaricata di coordinare la campagna con un contributo di 40 mila euro.