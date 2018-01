Arrestata casalinga con 15 gr cocaina

Una casalinga 48enne è stata arrestata dai carabinieri a Corinaldo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Monitorata da giorni, l'insospettabile spacciatrice, da tempo residente nella cittadina, aveva in casa 15 grammi di cocaina.

E' stata fermata appena si è messa al volante in via Madonna degli Angeli e perquisita: nella borsetta c'era un coltello richiudibile, con la lama sporca di polvere bianca. La droga, contenuta in 15 piccoli involucri di cellophane, era nascosta in una plafoniera in casa. Rinvenuti e sequestrati anche altri materiali per il confezionamento delle dosi. Dopo l'arresto, la donna è stata accompagnata al Tribunale di Ancona per l'udienza di convalida. Le indagini proseguono per capire se droga fosse custodita a casa della 48enne per conto di qualcun altro.