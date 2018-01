Turismo: Pieroni, Distretto Marca Maceratese è un traguardo

(ANSA) - ANCONA, 4 GEN - "La firma del decreto di istituzione del nuovo Distretto Turistico della Marca Maceratese ci riempie di soddisfazione dopo che, in tempi rapidissimi, la Regione Marche ha svolto tutto l'iter necessario per consentire che la documentazione pervenisse sul tavolo del Ministro Franceschini in tempi utili per l'istituzione entro il termine del 31 dicembre 2017 fissato dalla legge n.106 del 2011". Così l'assessore regionale a Turismo e Cultura Moreno Pieroni. "Si tratta di un risultato importante - dice all'ANSA -, fortemente voluto dalla Regione, che non solo vuole valorizzare e rilanciare quei Comuni colpiti e tenere alta l'attenzione su quei territori, ma che dimostra che quando la concertazione e la condivisione degli obiettivi tra enti locali, istituzioni e associazioni funzionano bene, le risposte positive arrivano in breve tempo". L'istituzione del distretto turistico Marca Maceratese è dunque "un traguardo che arriva dopo l'istituzione di altri 7 distretti nelle Marche e va a completare un quadro omogeneo delle realtà territoriali nella regione: Distretto turistico dell'Appennino Umbro Marchigiano; Distretto turistico Marche Sud; Distretto turistico Marche Picene; Distretto turistico Riviera del Conero e Colli dell'Infinito; Distretto turistico del Fermano; Distretto turistico Marca Pesarese; Distretto turistico Il Piceno. Sarà uno strumento - conclude - che consentirà la creazione di nuove e preziose opportunità per la competitività delle imprese".(ANSA).