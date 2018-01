Terremoto: da San Severino Blues aiuto per ricostruire museo

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 4 GEN - Il San Severino Blues festival in aiuto della città di San Severino Marche per ricostruire il museo archeologico "Giuseppe Moretti" di Castello al Monte. Il direttore artistico della rassegna, Mauro Binci ha consegnato al sindaco Rosa Piermattei le donazioni volontarie, in tutto 2.140 euro, raccolte durante l'anno in occasione dei concerti ospitati in diverse piazze del territorio. La cerimonia in apertura del concerto gospel di Markey Montague al teatro Feronia. "La destinazione delle donazioni - ha spiegato Binci - ha per noi un forte segnale simbolico. Anzitutto perché, nel 1991, il festival blues è nato proprio da Castello al Monte, dove ha sede il museo. Quindi ci è sembrato del tutto naturale destinare all'arte queste donazioni raccolte in momenti artistici. Poi il museo archeologico è fra i luoghi colpiti dal sisma. Per fortuna non sono state danneggiate le preziose opere che vi sono raccolte e che testimoniano la storia più antica di San Severino Marche".

"L'auspicio è che questo primo contributo destinato al museo stimoli altre donazioni - ha aggiunto - che, insieme ai progetti e alla ricerca fondi istituzionali del Comune, permetta la riapertura dell'archeologico entro l'estate prossima".