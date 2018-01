Seggiovia innovativa sul Monte Catria

(ANSA) - FRONTONE (PESARO URBINO) 4 GEN - Inaugurata oggi la nuova seggiovia triposto a servizio del comprensorio sportivo del Monte Catria. Il nuovo impianto, dotato di tappeto di imbarco "Cotaline" e costato in totale 590 mila euro, va a sostituire il preesistente skilift: l'obiettivo è di rendere più agevole e veloce l'accesso ai quasi 5 km di piste disponibili sul Catria. Il progetto "rientra nella strategia regionale più ampia delle aree interne, tanto che la Regione Marche ha voluto essere partner nei finanziamenti" secondo il presidente Luca Ceriscioli. E per il vice presidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, "crea opportunità per tutto l'anno". Nel comprensorio del Catria durante la stagione invernale, oltre allo sci e alle ciaspole, c'è un kinderland con bob, salta salta, cavalcioni e tubbing. Negli altri periodi ci sono quasi 50 km di sentieri per trekking, nordic walking e mountain bike, un bike park. A completare l'offerta di servizi un rifugio con 200 posti a sedere e 30 posti letto.