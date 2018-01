Arresto giardiniere Ancona per marijuana

(ANSA) - ANCONA, 4 GEN - Sorpreso dalla Squadra Mobile con un etto di marijuana e una decina di grammi di hascisc in casa in frazione Candia di Ancona, un giardiniere anconetano di 27 anni, presidente di un circolo ricreativo. E' stato arrestato dagli agenti che hanno denunciato a piede libero anche il padre, 55 anni, con l'accusa di aver tentato di disfarsi di un frammento di hascisc ritrovato poi dagli agenti durante la perquisizione.

L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Ancona che ha fissato il processo per il 18 gennaio. Il giovane, rimesso in libertà, era stato condannato in precedenza a un anno e otto mesi di reclusione per un episodio analogo e ha la patente sospesa per guida sotto l'effetto di stupefacenti.