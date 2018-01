A Urbania Festa Nazionale della Befana

(ANSA) - URBANIA (PESARO URBINO), 4 GEN - Non ci sarà solo la calza più lunga del mondo (50 metri), ma anche una corsa a ostacoli per la città tra befane, l'atterraggio della Befana sulla sua scopa, calze piene di dolciumi per i bambini e la visita alla nuova casa della Befana assieme al suo Ufficio Postale. Così la cittadina di Urbania si prepara ad ospitare la 21/a edizione della Festa nazionale della Befana, che dal 4 al 6 gennaio dà vita ad una trentina di eventi tra musica, spettacoli, narrazione di favole, laboratori per i più piccini e degustazioni di prodotti tipici. Alla più famosa vecchina del calendario saranno per tre giorni consegnate le chiavi della città, per guidare i visitatori tra bancarelle, giochi pirotecnici e danze acrobatiche. Il tutto, dopo averla vista planare facendo un volo di 36 metri con la sua scopa dalla torre campanaria, accompagnata dalla musica della 'Befana Band' e da arcobaleni di luce. Ma la Befana sarà a fianco dei suoi giovani amici anche in giri di pista in minimoto e racconterà loro favole.