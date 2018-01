Ancona, al via potatura 600 piante

Il Comune di Ancona procederà nei prossimi giorni a un programma specifico di potatura per 600 alberature. Lo ha annunciato l'assessore comunale alle Manutenzioni Stefano Foresi ribadendo anche l'impegno a "continuare a mantenere, con interventi mirati, il decoro di zone d'interesse della città". Proseguono infatti gli interventi manutenzione ordinaria e decoro. Uno è in corso, con lavori di potatura, in via Giovanni XXIII, da piazza del Duomo a piazza Dante, compresa la 'fonte' lungo la scalinata di via Rupi Comunali. In piazza del Senato verranno 'spuntate' quattro piante. Nel parcheggio scambiatore di via San Giacomo della Marca gli arbusti saranno potati con annessa bonifica dalle erbacce. Lo stesso avverrà per i giardini di via Panoramica comprese le palme. A Palombina si stanno rimuovendo siepi, alberi e pioppi vecchi per riqualificare il vialetto Almagià.

Verranno piantati nuovi alberi sui lati ferrovia e strada: sarà spostata la fermata bus del bus e rifatto il vialetto con nuova pavimentazione.