A Pesaro Walk&RunCity con il sindaco

(ANSA) - PESARO, 3 GEN - Cinque chilometri di percorso, con altrettante tappe nelle piazze cittadine in cui fermarsi e fare attività fisica, accompagnati da un sottofondo musicale, dotati di cuffie e t-shirt ad hoc per l'evento. E' il "Walk&RunCity" in programma domenica 7 gennaio a Pesaro, alle 10. "Un modo per smaltire tutto quello che abbiamo mangiato durante le feste di Natale - dice il sindaco Matteo Ricci -, ma anche per spiegare ai cittadini i progetti che abbiamo realizzato e quelli in cantiere. Un'ora e mezza di camminata durante la quale cercheremo di mettere insieme benessere e informazioni sulla città". Dopo aver ottenuto nel 2017 i riconoscimenti di 'Città europea dello sport' e 'Città della musica Unesco', l'obiettivo è però soprattutto di candidare Pesaro a "'città della corsa e del cammino'". L'inziativa à frutto di una collaborazione pubblico-privato, rappresentato da Gennaro Setola, fondatore della disciplina olistica BodyFly. Alla manifestazione, aperta a tutti, è prevista la partecipazione di circa 200 persone.