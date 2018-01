Dal Cin, realismo Papa su migranti

In occasione della Giornata Mondiale della Pace, l'arcivescovo delegato pontificio di Loreto mons. Fabio Dal Cin ricorda che Papa Francesco ha dedicato il proprio messaggio al tema "Migranti e rifugiati, uomini e donne in cerca di pace". "Vi invito a leggerlo e meditarlo seriamente, con mente e cuore aperto - dice il presule ai fedeli - senza ingenui buonismi, perché il Papa ci aiuta a guardare questo fenomeno epocale con sano realismo e con uno sguardo carico di fiducia, come opportunità per costruire un futuro di pace".

"Sarà questo sguardo - aggiunge - a guidare il discernimento dei responsabili della cosa pubblica, così da spingere le politiche di accoglienza fino al massimo dei 'limiti consentiti dal bene comune rettamente inteso'".