Scontro tra auto a Fabriano, due feriti

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 1 GEN - E' di due feriti, che non sarebbero in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto due auto intorno alle 5:30 sulla Sp 16 che porta da Fabriano a Sassoferrato (Ancona). I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre dall'abitacolo la conducente di un'Audi, rimasta incastrata. L'auto, che aveva a bordo un'altra persona ferita, si è scontrata con un'Alfa Romeo Giulietta i cui occupanti sono rimasti illesi. Le vetture quindi sono state messe in sicurezza dai vigili e la strada è rimasta chiusa fino alla rimozione delle auto coinvolte.