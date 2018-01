Migranti: incendio palazzina; Prefettura,uso per minori soli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 1 GEN - Per l'utilizzo dell'immobile incendiato stanotte in via Tevere a Spinetoli (Ascoli Piceno) era stato previsto "eventualmente di ospitare minorenni stranieri non accompagnati" mentre "non erano in programma arrivi di migranti". Lo precisano all'ANSA fonti della Prefettura di Ascoli Piceno, sottolineando che "l'ipotesi dell'arrivo di richiedenti asilo risale a due mesi fa, ma nessuno era più arrivato e nemmeno c'era questa eventualità". La Prefettura aggiunge che "era stato previsto eventualmente l'utilizzo dell'immobile solo per ospitare minorenni stranieri non accompagnati, ipotesi comunque che non si è ancora verificata".(ANSA).