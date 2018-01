Botti, feriti lievi nelle Marche

E' di vari feriti lievi il bilancio dei botti di capodanno nelle marche, tracciato dalle varie Questure, che sono state impegnate nei giorni scorsi in attività di prevenzione. Ad Ancona un uomo ha riportato ferite al volto, a Osimo un altro alla mano. Un solo ferito tra le province di Ascoli Piceno e fermo: un 32enne romeno, a cui è scoppiato un petardo in mano: ne avrà per 10 giorni. Quattro i feriti in provincia di Pesaro Urbino, tra cui due bambini di 10 e 11 anni con bruciature alle mani per 'stelline' un po' troppo 'scintillanti'. Una 50enne di Pergola e un 15enne di Fossombrone hanno subito ustioni maneggiando petardi. Sono stati curati in ospedale con prognosi di 10 giorni. Ad Ancona, una Volante è intervenuta per una pensilina del bus distrutta dalle fiamme provocate da alcuni 'razzi'. Il responsabile, un 30enne campano, è stato denunciato. Ad Ascoli i poliziotti hanno soccorso due cani aggiravano per strada terrorizzati dai botti e li hanno restituiti ai proprietari.