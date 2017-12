15 dosi cocaina in auto, arrestato da Cc

(ANSA) - ANCONA, 30 DIC - Girava in auto nel centro storico di Filottrano (Ancona) con 10 grammi di cocaina, suddivisi in 15 dosi nascoste sotto il sedile posteriore della sua Fiat Punto.

Un 21enne operaio pregiudicato di origine romena è stato per questo arrestato ieri dai Carabinieri del Norm di Osimo e della Stazione di Filottrano per spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura di Ancona ha disposto per il giovane gli arresti domiciliari: l'udienza di convalida si terrà oggi ad Ancona.

L'operazione dei carabinieri si inserisce nell'attività di sorveglianza 'Terra sicura' per il contrasto e la repressione in particolare di furti e spaccio di stupefacenti.