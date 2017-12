Scuola, Savoia sperimenta liceo breve

(ANSA) - ANCONA, 29 DIC - C'è anche il liceo scientifico Savoia di Ancona tra le prime 100 scuole selezionate dal Miur a livello nazionale per avviare la sperimentazione dei percorsi didattici quadriennali, il cosiddetto "liceo breve" che si sviluppa in 4 anni anziché cinque. L'indirizzo prescelto è quello delle Scienze Applicate. Le iscrizioni si apriranno dal 14 gennaio e il corso sarà a numero chiuso. Previsto un orario giornalieri di 6 ore e due settimane di scuola in più l'anno, oltre a molte lezioni in inglese. "Finalmente i nostri ragazzi vengono messi al pari dei colleghi di altri paesi europei dove il percorso scolastico ha una durata quadriennale - dice la dirigente d'istituto Alessandra Rucci -, il che si traduce in maggiori possibilità di carriera. Oggi facciamo un passo incredibile verso l'Europa e verso il mondo". Il progettod el Savoia ha ridefinit Nelle Marche solo altri due istituti hanno ottenuto questo riconoscimento dal Miur, il Coppari di Jesi e il Filelfo di Tolentino.