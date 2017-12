Inaugurata nuova area camper a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 29 DIC - Inaugurata oggi la nuova area camper in via dell'Acquedotto a Pesaro, gestita da Pesaro Parcheggi in modo automatizzato grazie ad un software di ultima generazione, in collegamento da remoto per garantire assistenza agli utenti. Con una superficie di circa 2.500 mq può accogliere fino a 24 camper. E' illuminata e controllata con servizio di video sorveglianza e delimitata da una recinzione metallica alta circa due metri. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Matteo Ricci, l'assessore all'Operatività Enzo Belloni, il presidente e il direttore di Pesaro Parcheggi Riccardo Pascucci e Giorgio Montanari. L'intervento, che ha lo scopo di migliorare le potenzialità turistiche della città, rientra tra quelli di riqualificazione della zona, che sarà dotata di vari servizi. Secondo il sindaco Ricci, l'area camper si trova in posizione strategica, vicino alle spiagge e al centro e al punto di Bike-Sharing per prendere bici e fare passeggiate lungo la Bicipolitana.