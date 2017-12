Carne,formaggio e grappa non autorizzati in porto Ancona

(ANSA) - ANCONA, 29 DIC - Oltre 1.000 kg di carne avicola e 300 kg di prodotti caseari sprovvisti di certificazione sanitaria, oltre a 100 litri di grappa non dichiarata confezionata in taniche sono stati sequestrati dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, durante le rituali attività di controllo dei passeggeri e dei veicoli in transito nel porto dorico. Carne di pollo, formaggi e grappa erano nascosti nei bagagli di alcuni passeggeri, a bordo di un pullman sbarcato da una motonave proveniente dall'Albania. La merce sarà avviata alla distruzone come previsto dalla normativa in materia.