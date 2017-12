Assessore Marche, responsabilità Arcale ci sono tutte

(ANSA) - SARNANO (MACERATA), 29 DIC - Sono già scattate "penali per diversi milioni di euro" ai danni del Consorzio Arcale per i ritardi e i 'difetti' delle casette realizzate fino a questo momento nelle aree terremotate marchigiane. Lo ha riferito l'assessore regionale Angelo Sciapichetti al termine di un incontro a porte chiuse in una delle Sae non consegnate a Sarnano (Macerata), che ha avuto toni accesi. Vi hanno partecipato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, il sindaco Franco Ceregioli e il presidente di Arcale Giorgio Gervasi, oltre all'avv. Vito Iorio, legale della Regione. "Le responsabilità di Arcale ci sono tutte - ha ribadito l'assessore - anche perché qui in 7-8 ore abbiamo riparato quello che sembrava irreparabile, il lavoro si poteva fare anche prima. Le altre situazioni? Le stiamo verificando caso per caso. Il fattore chiave per noi è il tempo - ha rimarcato -. Quello che si sta verificando insieme ora lo avevamo denunciato qualche mese fa: purtroppo come Regione Marche siamo rimasti soli. Poi abbiamo verificato sul campo che non avevamo torto". "Nelle Marche sono state consegnate 760 Sae su 1.965 richieste - ha detto ancora Sciapichetti, altre sono in consegna. Nei prossimi giorni faremo il possibile per accelerare, così come abbiamo chiesto ad Arcale e Cns", i due consorzi impegnati.(ANSA).