Gentiloni,mettiamo in luce segni ripresa

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "C'è un corpo a corpo continuo che facciamo noi e i sindaci con le strozzature burocratiche. E su questo chiedo aiuto per mettere in luce i segnali di ripresa di vita, penso che non sia solo un dovere del governo. Penso che dare una speranza e mettere in evidenza la ripresa nelle zone terremotate sia un fatto importante". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa di fine anno.