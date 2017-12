C. destra, su sisma Regione ha fallito

"Sciapichetti dovrebbe dimettersi per il fallimento della Regione sul terremoto". A chiedere le dimissioni dell'assessore regionale alla Protezione civile è stato oggi Sandro Zaffiri, presidente del Gruppo consiliare Lega Nord, in una conferenza stampa in cui Lega, Fi e FdI hanno duramente criticato l'operato della Giunta nei due anni e mezzo di mandato sotto ogni punto di vista: dall'economia al lavoro, dalla sanità all'innovazione fino alla gestione post sisma.

"La Regione non ha controllato - ha detto Zaffiri a proposito dei difetti delle Sae finora assegnate - e scarica sul consorzio Arcale: non esistono le condizioni civili per abitare quelle casette e non ne hanno consegnate neanche il 47-48%". "E' sbagliato il modello scelto per l'emergenza post sisma" e "affidato a persone che non conoscono il territorio", ha rimarcato il vice presidente del Consiglio regionale Piero Celani (Fi) e "non esiste un piano per la ricostruzione. C'è solo da vergognarsi".