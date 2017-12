Area commerciale Vallicenter a Camerino

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 28 DIC - È stata inaugurata a Camerino l'area commerciale "Vallicenter", che ospita otto attività economiche e produttive delocalizzate dopo il sisma.

Realizzata dalla Regione con i fondi europei, è la prima delle tre urbanizzazioni cittadine previste per il settore terziario.

Dopo il terremoto, il Comune ha fatto una ricognizione per individuare le imprese intenzionate a riprendere l'attività in strutture temporanee. Sono state individuate tre aree, in corso di realizzazione a "San Paolo" (69 attività), "Rio" (una attività) e "Vallicelle" (otto attività), inaugurata oggi. "È un segnale di speranza: quando ripartono i servizi, riprende la vita di comunità che il sisma ha interrotto" ha detto l'assessore alla Protezione civile Angelo Sciapichetti, presente alla cerimonia. Il complesso commerciale Vallicenter si estende su una superficie di 660 metri quadri. Ha richiesto un costo di allestimento di 346 mila euro. È realizzato con moduli prefabbricati in acciaio e lamiera zincata, con doppia copertura.