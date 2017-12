Ariston Thermo Group va in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 26 DIC - Presente in 150 paesi del mondo, Ariston Thermo Group, noto marchio italiano di prodotti, sistemi e servizi per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, arriva in Tunisia. Lo si apprende dai media economici locali, i quali precisano che l'azienda, delocalizzata dalla Cina in Tunisia, e chiamata Ariston Thermo Tunisie, è in fase di installazione nella zona industriale di Ksar Said e opererà attraverso la Société Tunisienne de Chauffage, partner storico del marchio Ariston in Tunisia da oltre 20 anni. Ariston Thermo Tunisie prevede di produrre il prossimo anno 80 mila pezzi, per arrivare a oltre 200 mila nei prossimi tre anni impiegando 60 operai e 15 quadri locali. Già presente in Marocco e Egitto, il marchio Ariston, con l'apertura di Ariston Thermo Tunisie, conta di consolidare la sua presenza nella regione e di incrementare ulteriormente la sua produzione. Con 7.600 dipendenti nel mondo, Ariston, il cui 10% del volume di affari proviene dall'Italia, produce attualmente 12 mila scaldabagni ogni anno.