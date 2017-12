2.500 visitatori Presepi Cisterne Fermo

Oltre 2.500 persone, provenienti dalle Marche e da altre regioni, hanno visitato finora la mostra dei Presepi alle piccole Cisterne a Fermo organizzata dagli Amici del Presepe di Fermo sostenuti dalla pro loco.

L'esposizione rimarrà aperta fino al 7 gennaio. A giudicare dai commenti lasciati nel registro delle firme, i visitatori hanno apprezzato le oltre 60 opere in mostra e in particolare la scenografia studiata e realizzata da Natalino Mattieto, Donatella Pieragostini e Domenico Nucci, che hanno commentato: "Che Natale sarebbe senza il Presepe? Per noi è una grande gioia vedere la partecipazione della gente, gli apprezzamenti e i tantissimi ringraziamenti che stiamo ricevendo dalle migliaia di visitatori che varcano la soglia delle piccole Cisterne, per trovare un attimo di serenità che il Presepe sa donare a tutti".