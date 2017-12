Perde controllo auto e abbatte un albero

I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata a Osimo (Ancona), dove, per cause in fase di accertamento, un giovane ha perso il controllo dell'auto finendo all'interno di un giardino privato e abbattendo un albero. I vigili del fuoco hanno soccorso il conducente della vettura, che non è grave, e messo in sicurezza l'area rimuovendo l'albero abbattuto.