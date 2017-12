Prostituzione,arrestato per sfruttamento

Con l'accusa di sfruttamento della prostituzione, la polizia di Ascoli ha arrestato stamani un nigeriano di 27 anni, richiedente asilo, domiciliato a San Benedetto del Tronto. Una vicenda che ha origine un mese fa quando una nigeriana di 25 anni ha raccontato di essere stata vittima di tratta in Italia, indicando un connazionale da cui era riuscita a fuggire in maniera rocambolesca allontanandosi dal luogo in cui era praticamente reclusa. La donna aveva denunciato anche di essere stata vittima di violenza sessuale e di avere anche riportato una lesione per un morso datole dal 27enne. Nel raccontare le sue vicissitudini la giovane ha spiegato le dinamiche della sua venuta in Italia, riferendo che il connazionale le aveva chiesto 18.000 euro per liberarsi dallo sfruttamento. Per convincerla a prostituirsi l'uomo avrebbe anche fatto ricorso a pressioni psicologiche tramite riti di stregoneria.