Incendi in due appartamenti ad Ancona

I vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti questa mattina, intorno alle 7:40, in un appartamento di Via Miano per l'incendio di una cucina. Molto fumo ma danni limitati anche se gli occupanti sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari, ma solo a scopo precauzionale.

Ieri sera, invece, alle 20 circa, un incendio è divampato per cause in corso d'accertamento in un appartamento in Piazza D'Armi. Un uomo è rimasto ustionato e i danni materiali in questo caso sono ingenti. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e un'autobotte.