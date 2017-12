IGuzzini si rafforzano in Nord America

iGuzzini illuminazione, l'azienda marchigiana cresce in Nord America, acquisendo il 70% del capitale della canadese Sistemalux, che nel 2017 prevede un fatturato di circa 30 milioni di dollari canadesi. Fondata nel 1984 a Montréal dalla famiglia italo-canadese Folisi, la società opera attraverso un'articolata rete di 54 agenzie di distribuzione, ed uffici e show-room in Canada (Vancouver, Toronto, Quebec City) e negli Stati Uniti (New York), ha circa 200 dipendenti e ha registrato una crescita di oltre 15% all'anno nell'ultimo triennio. Sistemalux da vent'anni è distributore dei prodotti iGuzzini, nel 2007 l'alleanza assume anche carattere industriale attraverso la costituzione della joint venture iGuzzini North America, controllata al 70% da iGuzzini ed al 30% dagli azionisti di Sistemalux.