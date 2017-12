Consegnate ultime casette a San Ginesio

Natale a casa per altre 26 famiglie delle frazioni di San Ginesio Pian di Pieca e Santa Maria in Altocielo (Macerata). Con la consegna di 19 e sette casette nelle due frazioni, si chiude la partita delle Strutture abitative d'emergenza (Sae) del comune di San Ginesio, che a gennaio muoverà i primi passi nella ricostruzione degli edifici pubblici.

Al taglio del nastro dei due nuovi nuclei abitativi erano presenti il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, l'assessore regionale alla Protezione civile Angelo Sciapichetti, e i rappresentanti delle associazioni che sono state vicine alla popolazione nell'emergenza. Soddisfatto per la consegna dell'ultima casetta di San Ginesio Ceriscioli, che ha sottolineato come il risultato si deve anche all'azione comune di Amministrazione comunale, Regione e Dipartimento nazionale della protezione civile. Particolarmente emozionato il vicesindaco Eraldo Riccucci, che dopo aver consegnato le chiavi ai concittadini, ha visto arrivare il turno dei suoi genitori e poi il suo e della sua famiglia. "È una giornata davvero bellissima ed emozionante'' ha detto.