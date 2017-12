Chiese Monsampietro illuminate a Natale

Grazie alla vicinanza dell'azienda iGuzzini, le chiese di Monsampietro Morico, borgo del Fermano colpito dal sisma, sono illuminate per le festività natalizie. Ora, dice il sindaco Romina Gualtieri, le chiese di San Michele Arcangelo in Sant'Elpidio Morico e San Francesco in Monsampietro Morico (entrambe inagibili a seguito del terremoto del 2016), ''risplendono di una profonda e calda luce, segno di riflessione e speranza per una vicina risurrezione''.