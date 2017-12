Assalto con gas a bancomat

Assalto con il gas la notte scorsa alla cassa bancomat del Credito Valtellinese di Cuccurano di Fano, in via Flaminia. Dopo l'esplosione, che non ha provocato danni strutturali all'edificio, i banditi sono scappati con un bottino che si aggira sui 30-40 mila euro. Sul posto carabinieri, polizia e vigili del fuoco.