Dopo 254 anni è ricomparso un lupo nel lodigiano. L'animale è stato avvistato nella zona della bassa del fiume Po di Caselle Landi (Lodi) mentre vagava solo nella campagna, non lontano dalle strade. L'ultima volta che fu registrata la presenza di un lupo in provincia di Lodi fu il 21 novembre 1765 a Orio Litta, al confine con il pavese. "Da noi, in pianura, lo davamo per estinto da 200 anni" sottolinea lo zoologo e ricercatore universitario Luca Canova.