Museo della Scala va online pensando anche ai bimbi

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Inizia con un appuntamento dedicato ai bambini la nuova attività online del museo della Scala che dopo la chiusura obbligata per l'emergenza Coronavirus si è riorganizzato per offrire nuove esperienze al proprio pubblico gratuite e accessibili dal sito e dalle pagine social del museo.

Domenica 29, quindi, si comincia alle 10 con una storia per i più piccoli, 'Perché nacque la Scala!', primo appuntamento del ciclo 'Museo Kids' che tornerà ogni domenica condotto da Augusta Gori. Il mercoledì, invece, sarà la volta dei documentari realizzati in occasione delle mostre al Museo: dopo quello su Toscanini trasmesso mercoledì scorso, giorno del compleanno del Maestro e ancora visibile sul sito, si prosegue il 1 aprile con 'Mario Botta alla Scala', in occasione del compleanno del grande architetto che ha curato il restauro del teatro ed è stato incaricato anche nei lavori di ampliamento. E poi avanti di seguiti con appuntamenti che spaziano dalla storia del teatro ai suoi grandi protagonisti, come Maria Callas. (ANSA).