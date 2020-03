Sindaco Codogno, temo contro-trend

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - I dati dei contagi di giovedì "riguardano un giorno singolo e vanno presi con prudenza. Spero comunque che non sia l'inizio di un contro-trend, ma solo una eccezione. Un dato straordinario derivato da risultati di analisi di tamponi non ancora esaminati". Così Francesco Passerini, sindaco di Codogno, la cittadina della zona rossa del Lodigiano dove lo scorso 20 febbraio è stato accertato il primo caso di coronavirus in Italia, quello del Paziente 1, il 38enne tornato a casa dopo circa un mese trascorso in ospedale.

A Codogno, che per i primi tre giorni questa settimana la curva dei contagi, a parte un +1 di lunedì, è stata piatta, giovedì è risalita a +6. L'ipotesi di Passerini è che "la quantità dei tamponi su cui si sono basati gli ultimi numeri era molto più alta rispetto ai giorni precedenti. Non so se hanno allargato i dei laboratori a cui affidare le analisi o se è arrivato un pacchetto di esiti che era fermo da qualche giorno".

(ANSA).