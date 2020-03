Sala, dati contagi ogni 4 giorni

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - "Io comincio ad avere molti dubbi, la mia non è un'accusa ma una considerazione generale per questo fenomeno mondiale. Vedo quello che dice oggi Silvio Garattini", scienziato e farmacologo italiano, fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, "persona che io stimo molto e che dall'alto dei suoi 91 anni e della sua esperienza dice 'sarebbe meglio comunicare le cifre a tre o quattro giorni, ragionare sulla giornata rischia di creare ansia tra la gente''". E' la considerazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorni posta sulle pagine social.

"Ogni sera noi umani, non mi riferisco ai milanesi e lombardi ma a tutti, stiamo ad aspettare davanti alla tv i dati sulla diffusione della pandemia, ma quello su cui ci si concentra di più è quello relativo ai contagi e pensate quanto è strano il fatto, - ha aggiunto - quello è un dato ufficiale ma non vero perché la maggior parte degli scienziati sostengono che la diffusione probabilmente è dieci volte tanto". (ANSA).