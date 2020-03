Fondazione Rava, 16 letti a Policlinico

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - La Fondazione Rava ha donato al Policlinico di Milano 16 postazioni di terapia intensiva che sono stati allestiti in meno di due settimane e oggi sono diventati operativi e sono stati occupati da pazienti affetti da Coronavirus.

"Questo importante traguardo è stato possibile grazie al sostegno di tanti donatori della Fondazione Francesca Rava privati e aziende. Un particolare ringraziamento a KPMG, Kairos, BNP Paribas Securities Services, FSI, Microsoft Italia, General Electric Healthcare" sottolinea in un comunicato la Fondazione che in coordinamento con Regione Lombardia è anche impegnata nell'invio di medici e infermieri volontari negli ospedali lombardi, compreso il Policlinico.

"Siamo onorati di essere stati al servizio di un'eccellenza quale il Policlinico di Milano, il lavoro continua - ha osservato la presidente Mariavittoria Rava - Nel 2020 la Fondazione, nata in memoria di mia sorella Francesca, compie 20 anni e sono commossa nel ricordare questa ricorrenza