Fontana: 'Iniziata produzione mascherine'

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - In Lombardia alcune aziende hanno già avviato o stanno per avviare la produzione di mascherine. Lo ha spiegato il governatore lombardo Attilio Fontana a Pomeriggio Cinque, aggiungendo che "se tutto va bene entro la fine della prossima settimana dovremmo avere la disponibilità del minimo indispensabile per far funzionare i nostri ospedali. Quindi tutto quello che riusciamo ad acquistare nel resto del mondo lo possiamo destinare a coloro a cui non ne abbiamo date ancora a sufficienza".

Anche alle altre Regioni? gli è stato chiesto. "No, noi avremmo bisogno di un consumo quotidiano di 4 milioni di mascherine", ha risposto Fontana.

Sulle mascherine "mi lamento ancora - ha detto il governatore - perché purtroppo non ne abbiamo ricevute. Noi lombardi però siamo molto efficaci ed efficienti, un'azienda si è già riconvertita e ha iniziato la produzione e le prime mascherine dovrebbero essere consegnate domani" mentre "altre due dovrebbero cominciare a produrle la prossima settimana". (ANSA).