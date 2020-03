Coronavirus, altri 541 morti in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - E' salito in maniera considerevole il numero dei decessi per coronavirus in Lombardia: il totale delle vittime è di 5.402, con un aumento di 541 in un solo giorno, di poco inferiore alla cifra massima di 546 raggiunta sabato 21 marzo. Sono i dati resi noti dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Ieri i decessi erano stati 387, l'altro ieri 296.

E' invece in lieve calo il numero relativo ai nuovi contagiati: i positivi in regione sono 37.298, con una crescita di 2.409 in un giorno, mentre ieri era stata di 2.543.

Calano anche i nuovi ricoveri: i nuovi accessi nei reparti non di terapia intensiva sono +456 per un totale di 11.137, mentre ieri erano stati 655. (ANSA).