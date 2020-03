Gallera: strada lunga, a casa ancora per settimane

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Per superare l'emergenza Coronavirus "la strada è ancora lunga": l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, lo ha ribadito in una intervista a Mi-Tomorrow nel numero in distribuzione oggi spiegando che "per bloccare i contagi bisogna stare in casa ancora per qualche settimana e con più determinazione di oggi".

"Da più parti si spera che col caldo la diffusione del coronavirus possa ridursi un po', per poi ripartire a ottobre, almeno fin quando non lo bloccheremo con farmaci e vaccini" ha aggiunto.

"Penso che sarà fisiologico abituarci a qualcosa di diverso.

Parlo di buon senso e prudenza come uscire con le mascherine ed evitare posti affollati. Oppure - ha aggiunto - si potrà pensare a contingentare gli ingressi in determinati luoghi, ma ora è prematuro". (ANSA)