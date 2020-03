Fontana, tamponi speculazioni vergognose

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Sui tamponi sono state fatte "speculazioni vergognose" secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana nel consueto punto stampa in cui ha ricordato le indicazioni date il 27 febbraio dall'Iss che sostiene come "i tamponi si facciano solo ai sintomatici e per gli altri siano fuorvianti".

"Noi siamo la Regione che ha fatto in assoluto il maggior numero di tamponi" ha aggiunto il governatore sottolineando che sono state "rispettate le direttive".

"Lunedì abbiamo mandato all'organismo tecnico una richiesta per sapere se le linee guida debbano essere confermate" e non sono arrivate risposte. Se le indicazioni cambieranno "noi seguiremo le nuove" a due condizioni, ovvero "che mi si dia tutto quanto è necessario per fare i tamponi" e che i laboratori della Lombardia al momento riescono a processarne a pieno regime 5 mila al giorno. E quindi "devono metterci in grado" di processarne di più. (ANSA).