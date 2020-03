Fontana, primi effetti misure a giorni

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - "Secondo gli esperti dovrebbero iniziare a vedersi gli effetti" delle misure anti-contagio "tra qualche giorno. Questo è l'auspicio, la nostra speranza". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in collegamento con Uno Mattina. "Teniamo conto che fino alla notte in cui ci fu la la famosa 'fuga di Milano' la gente non si era resa conto che stava iniziando, anzi che eravamo già nel pieno di una guerra, continuava a vivere come prove e non aveva modificato il proprio stile di vita. Dopo si capì che bisognava prestare attenzione", ha osservato Fontana. "Purtroppo io dico che se avessimo iniziato fin da subito con delle misure drastiche, magari spaventando un po' la gente ma rendendola cosciente di ciò che stava succedendo, forse saremmo arrivati prima", ha concluso. (ANSA)