Fontana: 'Aumento di 2.500 casi mi preoccupa'

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - E' di 2.500 persone l'aumento dei contagiati nell'ultima giornata in Lombardia: è quanto ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, spiegando che "non sono ancora state fatte analisi" su quali zone siano più colpite.

C'è qualcosa che vi è sfuggita nell'elaborazione dei giorni scorsi o forse c'è un picco? "Non sono in grado di dare questa valutazione, credo che queste sono valutazioni che dovranno essere date dai tecnici. Io personalmente sono preoccupato, oltre non posso andare", ha risposto Fontana.