(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Un marocchino di 25 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver commesso furti a bordo di 9 auto all'esterno dell'ospedale Niguarda di Milano. Alle 22.50 di ieri gli agenti hanno sorpreso il nordafricano mentre danneggiava le vetture in sosta in via Ettore Majorana. Al loro arrivo aveva appena infranto il finestrino di una Mercedes per rovistare all'interno. (ANSA)